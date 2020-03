Em causa estão medidas de contenção da Covid-19 e os limites impostos pelo Governo à atividade económica e à circulação de pessoas nesse município do distrito de Aveiro, onde, na prática, só está permitido o funcionamento de negócios considerados de primeira necessidade - como supermercados, farmácias ou bancos - e apenas são autorizadas as viagens para aceder a alimentação, adquirir medicamentos ou socorrer familiares.

A cerca sanitária implementada nesse território de 147,7 quilómetros quadrados envolve cerca de 70 postos de controlo fronteiriço no concelho, mas parte da população reclama que a quarentena é uma "farsa" porque as forças policiais todos os dias autorizam a saída de munícipes que trabalham em atividades de primeira necessidade localizadas noutros concelhos.

Vejas as fotos

No mesmo espírito, esses receios também se aplicam aos cidadãos que, vivendo noutros territórios, diariamente vão cumprir horário nos negócios ditos essenciais do município sob quarentena

"O Governo tem estado sempre a alterar o decreto-lei [que determina os termos da quarentena associada ao estado de calamidade] e essa é uma questão que ainda estamos a analisar", diz à Lusa o vice-presidente da Câmara de Ovar, Domingos Silva.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Segundo o autarca, a dificuldade prende-se com os argumentos apresentados por cada uma das partes envolvidas. Por um lado, as tais saídas e entradas desvirtuam o princípio da quarentena e podem facilitar que pessoas infetadas assintomáticas estejam a disseminar o novo coronavírus; por outro, "as empresas dizem que sem esses funcionários não têm como laborar e deixam de poder assegurar o tal serviço de primeira necessidade".

Domingos Silva concorda que a questão "é importante" e reconhece que a solução passa por levar as empresas a pensarem em formas de "substituir temporariamente os trabalhadores" cuja atividade laboral colida com o princípio da quarentena geográfica, mas afirma: "Ainda estamos a ver isso com o Governo".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e, entretanto, infetou já mais de 220.000 pessoas em todo o mundo. Dessas, mais de 9.000 morreram e mais de 85.500 recuperaram.

O surto começou na China, que contabiliza 80.894 infetados, 69.614 recuperações e 3.237 mortos, mas anunciou hoje não ter registado novos diagnósticos positivos locais nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. No entanto, assinalou 34 novos casos importados.

A doença já se alargou a 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar a situação como de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).