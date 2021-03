Com um universo de cerca de duas mil crianças, a testagem irá incluir 12 escolas e sete instituições do ensino público e privado, recorrendo aos testes rápidos de antigénio por zaragatoa e por saliva, num investimento de cerca de 46 mil euros, disse à Lusa o presidente do Município de Oliveira do Bairro, Duarte Novo (CDS-PP).

O autarca sublinhou que os testes de saliva também estão “aprovados pelo Infarmed” (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) e qualquer um dos testes serão efetuados “com autorização dos encarregados de educação”.

“É uma forma de seguir o que diz a tutela: testar, testar, testar, para mitigar a pandemia. Enquanto não houver a vacinação para todos, esta é a forma de trazer maior segurança à nossa população”, acrescentou.

Duarte Novo revelou que o Município de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, decidiu complementar a testagem da tutela aos alunos que não estavam contemplados pelo Governo, que irá testar os estudantes do ensino secundário.

Além desta medida, a autarquia irá ainda distribuir máscaras e álcool gel, assim como reforçar o número de assistentes operacionais, decisão que já foi tomada no início do ano letivo.

A rede de ‘wi-fi’ também será reforçada nas escolas, “para que os alunos possam ter maior acesso às novas tecnologias”.

Hoje, a testagem avança às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino público e privado, seguindo-se, posteriormente, os alunos do 2.º e 3.º ciclos, refere uma nota de imprensa.

No comunicado, o Município de Oliveira do Bairro informa que decidiu adicionar testes de saliva para serem usados em crianças mais pequenas, uma vez que este processo será melhor tolerado do que o exame por zaragatoa.

Os testes iniciar-se-ão hoje pelas 09:00 nas escolas básicas de Vila Verde e de Oliveira do Bairro e na Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro.

De acordo com a deliberação do Governo as creches e o 1.º ciclo iniciaram a sua atividade letiva no dia 15 de março, enquanto os alunos do 2.º e 3.º ciclos só retomaram as aulas presenciais a 05 de abril.

Os estudantes dos ensinos secundário e superior voltam à escola no dia 19 de abril.

Segundo o relatório desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde, na incidência cumulativa a 14 dias (03 de março a 16 de março), o concelho de Oliveira do Bairro regista 58 casos por 100 mil habitantes.

