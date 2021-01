Segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), a centena de óbitos foi hoje ultrapassada, com 118 mortos relacionados com a covid-19, doença que levou ao internamento de 3.451 pessoas, tendo sido também registados mais 10.176 novos casos de infeção, os valores diários mais elevados desde o início da pandemia, em março de 2020.

O número máximo de óbitos situava-se nos 98 mortos, notificados a 13 de dezembro e em 10.027 novos casos diários de infeção pelo novo coronavírus, no dia 06 do mesmo mês.

Também os internamentos hospitalares atingiram o seu máximo diário, havendo 3.451 doentes internados, ultrapassando as 3.367 pessoas, valor registado a 07 de dezembro.

Quanto aos doentes mais graves, que estão nas unidades de cuidados intensivos, os dados revelam que hoje são 536, igualando o valor registado a 29 de novembro.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde determinou a suspensão, nos hospitais públicos da região de Lisboa e Vale do Tejo, da atividade não urgente e que fossem elevados os planos de contingência devido ao agravamento da situação epidemiológica.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.590 mortes e 466.709 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 98.938, mais 5.578 do que na quinta-feira.

Relativamente às 118 mortes registadas nas últimas 24 horas, 44 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 34 na região Norte, 26 na região Centro, nove no Alentejo, três no Algarve, e duas na Madeira.

O Governo decidiu renovar até ao dia 15 o estado de emergência e proibir a circulação entre concelhos do continente, entre as 23:00 de hoje e as 05:00 de segunda-feira. Foi ainda decretado que em 253 concelhos do continente os habitantes estão sujeitos a recolher obrigatório e consequente proibição de circulação na via pública no sábado e no domingo a partir das 13:00 e até às 05:00 do dia seguinte.

Estas medidas aplicam-se nos concelhos com maior risco, ficando de fora apenas 25 concelhos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.