O relatório divulgado hoje com a situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 270.166, dos quais 971 diagnosticados no último dia, o número mais elevado desde o fim do estado de emergência, há um mês.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (415), seguida da de Catalunha (182), Madrid (102) e Navarra (66).

Por outro lado, são agora 28.429 o número total de óbitos devido à pandemia, dos quais três nas últimas 24 horas e sete nos últimos sete dias.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (143.190) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,9 milhões).