De acordo com o coordenador do COES, Dionísio Cumba, esta semana foram analisadas no país mais 283 novas amostras, das quais 111 deram positivo para covid-19.

“O nosso total acumulado no país é de 1.765, desde o início da pandemia”, disse o médico guineense, na conferência de imprensa sobre a evolução da covid-19 no país.

“Infelizmente, temos a anunciar mais um caso de óbito, uma jovem, de 22 anos, que morreu em Bafatá”, salientou o médico guineense, elevando o número de vítimas mortais para 25.

Dionísio Cumba disse também que mais 359 pessoas foram dadas como “livres de infeção”, elevando para 676 o número de recuperados.