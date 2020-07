De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de recuperados é hoje de 208.400.

A África Austral regista o maior número de casos (174.327) e contabiliza 2.932 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados em todo o continente (168.061) e que regista 2.844 vítimas mortais.

O Norte de África lidera no número de mortes (4.481), tendo 105.583 infeções.

A África Ocidental conta 1.366 mortos em 79.274 infetados, a África Oriental regista 1.105 vítimas mortais em 37.972 casos, enquanto na África Central há 774 mortos em 36.444 infeções.

O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza hoje 3.120 mortos e 71.299 casos de infeção, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 928 vítimas mortais e 14.657 infetados.