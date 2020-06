A idosa, testada positiva à covid-19, morreu hoje de manhã no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontrava internada, de acordo com o mais recente boletim de atualização emitido pela Autoridade Municipal de Proteção Civil.

Trata-se da segunda vítima mortal registada entre utentes internados no HESE, depois de os dois primeiros óbitos terem ocorrido entre aqueles que permaneciam no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

O boletim divulgado hoje atualiza ainda para 134 o total de casos ativos (mais seis do que no domingo) no surto detetado no dia 18 deste mês no lar da FMIVPS.

Dos 134 casos ativos, 93 dizem respeito ao foco detetado no lar, divididos entre 71 utentes e 22 funcionários, e subiu para 41 os casos ativos na comunidade, contra 35 no dia anterior.

Fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora adiantou hoje à Lusa que o número de internados na unidade, provenientes do surto em Reguengos de Monsaraz, subiu para 13 (eram 11 no domingo), três dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).