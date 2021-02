O relatório diário refere que às 23:59 de quarta-feira existiam 1.088 internados em enfermaria covid-19, menos 50 relativamente a terça-feira, e 143 em unidades de cuidados intensivos, menos 10, dos quais 99 ventilados.

De acordo com a ARSC, as taxas de ocupação nas enfermarias e nas unidades de cuidados intensivos baixou de 83% para 79% e de 84% para 78%, respetivamente.

Os hospitais da região Centro emitiram na quarta-feira 89 altas para doentes em enfermaria e duas nos cuidados intensivos, tendo ainda registado 26 óbitos em meio hospitalar, menos cinco do que na terça-feira.

No setor social, privado, militar e Estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 75 doentes com covid-19 (menos cinco do que no dia anterior), em 123 camas ativas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.885 pessoas dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.