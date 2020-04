“Tentem evitar sair às ruas”, salientou.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades no poder na Guiné-Bissau declararam o estado de emergência, encerraram as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas e aprovaram uma série de restrições, à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

A pandemia afeta já 50 dos 55 países e territórios africanos, com mais de 7.000 infeções e 280 mortes, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). São Tomé e Príncipe permanece como o único país lusófono sem registo de infeção.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.