O relatório divulgado hoje com a atualização da situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 257.494, dos quais 390 diagnosticados no último dia, o maior aumento desde o fim do estado de emergência, há quase um mês.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (160), seguida da Catalunha (91), de Madrid (43) e da Andaluzia (28).

A região da Catalunha notificou 938 novas infeções nas últimas 24 horas, mas a maior parte delas foram casos atualizados de infeções registadas em dias anteriores.

Por outro lado, são agora 28.413 o número total de óbitos devido à pandemia, mais quatro do que na terça-feira, tendo morrido na última semana 10 pessoas.

O relatório diário com a situação epidemiológica informa que já passaram pelos hospitais 125.843 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 176.