O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9:00 horas de hoje.

Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como aquelas registadas em lares de idosos, e algumas podem não ser incluídas no balanço diário devido a atrasos no registo dos óbitos.

Alemanha ultrapassa 5 mil novos casos diagnosticados num só dia

A Alemanha, quarto país com mais casos do mundo, regista 113.525 infetados com COVID-19, um aumento de 5.323 em apenas um dia, de acordo com os números avançados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

Pelo segundo dia consecutivo, o país volta a atingir o maior aumento de vítimas mortais, um crescimento de 266 em relação ao dia anterior, totalizando agora 2.373.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças revela ainda que, dos casos de infeção, 53.913 são considerados curados, mais 3.987 do que na véspera.

A Baviera, maior região da Alemanha e a mais afetada, supera agora os 30 mil casos (30.363) e as 700 vítimas mortais (703).

A chanceler Angela Merkel voltou a pedir paciência aos alemães durante uma conferência de imprensa na quinta-feira e frisou que a situação continua “frágil” e que é necessário “conviver ainda algum tempo com o vírus”, numa referência à duração das medidas de distanciamento social e de higiene.

Bélgica ultrapassa barreira das 3.000 mortes

O número de mortes causadas pela pandemia da COVID-19 na Bélgica chegou hoje aos 3.019, anunciou o governo federal, depois de terem sido notificados 496 óbitos nas últimas 24 horas.

Pelo menos 171 dos óbitos ocorreram em casas de repouso na Flandres entre 18 e 31 de março (região norte do país, de língua neerlandesa).

Desde o início da pandemia na Bélgica, em 15 de março, foram confirmados 26.667 casos de covid-19 através de testes, 1.684 nas últimas 24 horas.

Entre 15 de março e 09 de abril, 10.356 pessoas foram internadas em hospitais e 5.568 tiveram alta.

Portugal com 435 mortes e 15.472 infetados. Há já 233 recuperados

Portugal regista hoje 435 mortes associadas à COVID-19 e 15.472 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Relativamente a quinta-feira, há um aumento de 26 mortes (mais 6,4%) e 1.516 casos (mais 10,9%).

No total, há 233 pessoas recuperadas, mais 28 pessoas que ontem.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 240 óbitos, seguida da região Centro (107), da região de Lisboa e Vale do Tejo (78) e do Algarve (8). Há duas mortes registadas também nos Açores, mais um que ontem. No Alentejo e na Madeira não há óbitos registados.

Ao todo há 1.179 doentes internados, sendo que 226 pessoas estão em unidades de cuidados intensivos.

Pelo menos 4.509 pessoas aguardam resultado laboratorial e 25.914 pessoas estão em vigilância pelas autoridades. Desde 1 de janeiro registaram-se 123.564 casos suspeitos, sendo que 103.583 não se confirmaram.