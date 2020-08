Segundo fonte da ARSLVT, o óbito ocorreu hoje e trata-se de um utente do MHAS Centro Geriátrico.

Ao todo, existem neste momento 77 casos ativos de COVID-19, 55 em residentes do lar e 22 em funcionários da instituição.

Oito utentes do lar estão internados.

De acordo com a ARSLVT, no Lar de São José, no Barreiro, onde quatro utentes morreram nas duas últimas semanas, registam-se agora 32 casos ativos, 27 dos quais residentes e cinco funcionários, estando quatro utentes internados.

O surto no Lar de São José foi detetado no início do mês e contabilizou no total 52 casos positivos (38 em residentes e 14 em trabalhadores).