Num despacho divulgado na página de Internet do município, o presidente da autarquia, Luís Simão, determinou o encerramento ao público, até segunda-feira, do edifício dos Paços do Concelho, Oficina da Criança, Casa da Cultura e dos equipamentos desportivos.

Contactado pela agência Lusa, o autarca de Mora explicou que o prolongamento do fecho dos serviços municipais, que estão de portas fechadas desde segunda-feira, visa "evitar os ajuntamentos e reduzir ao máximo os contactos" entre a população.

Segundo o presidente do município, a medida vai vigorar, pelo menos, até segunda-feira, dia que será feita uma reavaliação da situação epidemiológica do concelho e tomada uma decisão sobre a reabertura dos serviços.

Questionado pela Lusa sobre os dados mais recentes do surto, Luís Simão indicou que o município ainda não obteve hoje informação sobre os resultados dos testes realizados na terça-feira, dia em que estavam confirmados 11 casos positivos.

"Ainda não tive qualquer informação oficial, mas estou à esperar de a receber a qualquer momento", realçou, adiantando que foram feitos hoje cerca de 60 testes na comunidade e que para quinta-feira estão previstos mais, sem precisar o número.

O autarca notou que o Plano Municipal de Emergência já foi ativado, na sequência de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada na terça-feira, para lidar com o surto de covid-19 na vila.

"Significa que a câmara, como entidade máxima na área da Proteção Civil no concelho, fica com mais poderes para poder intervir na comunidade, por exemplo, para reduzir o horário de funcionamento de estabelecimentos ou, em caso de necessidade, ordenar o seu encerramento", acrescentou.

O Centro de Atividades de Tempos Livres de Mora e, pelo menos, um restaurante da vila também encerraram temporariamente, por precaução.

Portugal contabiliza pelo menos 1.764 mortos associados à covid-19 em 53.223 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).