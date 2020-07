“Dos casos que partilhamos hoje, 60 são moçambicanos e dois são estrangeiros” disse Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia, no Ministério da Saúde, em Maputo.

Os 62 novos doentes, cinco dos quais crianças menores de 05 anos, estão distribuídos pelas províncias de Maputo (24), Cabo Delgado (12), Zambézia (01), Gaza (04), e Cidade de Maputo (21).

Todos os novos casos estão “em isolamento domiciliar e decorre o processo de mapeamento dos seus contactos”, referiu Rosa Marlene.

Do total de casos registados no país, 1.119 são de transmissão local e 100 são importados.

As autoridades registaram nove óbitos e cinco pessoas estão internadas, enquanto outras 369 são dadas como recuperadas.

A maioria dos casos ativos registados continua a verificar-se no norte do país, nas províncias de Nampula (246) e Cabo Delgado (205), seguindo-se Maputo Cidade (127) e Maputo província (118), no sul do país.

Um total de 40.861 pessoas foram testadas desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 22.329 pessoas suspeitas de covid-19 das mais de um milhão rastreadas.