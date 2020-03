“Tenho estado a trabalhar de casa nos últimos dois dias, porque todos os que puderem trabalhar a partir de casa, devem fazê-lo”, disse, através da rede social Twitter.

Hancock, que esteve no parlamento britânico na quarta-feira, juntamente com o primeiro-ministro durante o debate semanal com os deputados, disse ter sentido sintomas ligeiros e aconselhado a fazer o teste, que acusou positivo.

O ministro disse continuar a trabalhar e a liderar a resposta do país à pandemia, que já causou 759 mortes no Reino Unido em 14.579 casos confirmados, de acordo com os dados publicados hoje pelo Ministério da Saúde.

Horas antes, Boris Johnson também tinha anunciado estar infetado e em isolamento, depois de ter sido confirmado que tinha contraído a covid-19.

“Não tenham dúvida de que, graças às maravilhas das novas tecnologias, posso continuar em contacto com a minha equipa e liderar o combate ao coronavírus”. adiantou.