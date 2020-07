Marta Temido respondia a questões da deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa na comissão parlamentar de Saúde, onde está hoje a ser ouvida.

De acordo com a ministra, na terça-feira, das 491 camas ocupadas no país com doentes com COVID-19, 362 (ou seja 74%) eram em LVT e, das 73 camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, 68 (ou seja 93%) eram em LVT.

A ministra sublinhou ainda que em LVT existiam 362 utentes em enfermarias covid-19, mas a região tem 6.101 camas.

“Portanto, quanto à rutura da capacidade instalada estamos entendidos”, afirmou a ministra.

Quanto às camas em UCI, Marta Temido destacou que há 68 camas ocupadas, sendo que, em LVT, existe um total de 271 camas disponíveis em UCI polivalentes de adultos, das quais 95 “estão apenas afetas à COVID-19”, afirmou, destacando ainda “a capacidade de o sistema funcionar em rede” com outras unidades hospitalares da região.

O bastonário da Ordem dos Médicos afirmou na terça-feira que o hospital Amadora-Sintra “já ultrapassou o limite da sua capacidade” e que teve de transferir 50 doentes com a covid-19 para outras unidades de saúde.