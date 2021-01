Além disso, foram comunicados 20.057 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas.

No total, o México já registou 1.752.347 casos confirmados.

O país, que está a atravessar o segundo pico da pandemia, passou uma semana em que o número recorde de infeções e mortes por covid-19 foi ultrapassado três vezes.

Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Segundo a mesma instituição, o México é também o 13.º país do mundo em termos de pacientes registados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.107.903 mortos resultantes de mais de 98,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.