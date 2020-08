Desde o início da pandemia, o país contabilizou 57.774 óbitos e 531.239 infeções, indicou na terça-feira o Ministério da Saúde do país.

O diretor de Epidemiologia, José Luis Alomia, indicou que 81.175 testes estão ainda a aguardar os resultados para confirmar a origem da infeção.

Os doentes recuperados da infeção com o novo coronavírus (SARS-CoV-2) são já 363.307, acrescentou.

Cerca de 45% dos casos acumulados de covid-19 no país foram registados na Cidade do México e nos seguintes estados: México, Guanajuato, Tabasco e Veracruz, de acordo com os dados oficiais.

Atualmente, seis estados mexicanos apresentam risco máximo de contágio, 25 risco alto e apenas um risco médio.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.