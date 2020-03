Na audição que decorre hoje de manhã na Comissão Parlamentar de Saúde, a ministra disse que a tutela está a trabalhar para acomodar esta despesa. "É para isso que nos preparamos antes de executar um orçamento", afirmou.

Sobre a necessidade de despesa extra na Saúde por causa das medidas de contenção da epidemia em Portugal, o deputado do PSD Álvaro Almeida disse que o seu partido estava disponível para aprovar um orçamento retificativo que contemplasse como despesa extra medidas no âmbito do combate ao novo coronavírus.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O deputado Moisés Ferreira (BE) lembrou, por seu lado, que caso a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública seja no sentido do encerramento das escolas, antecipando as férias da Páscoa, é preciso "acautelar situações como considerar a antecipação de férias como isolamento".

"É preciso agilizar, nesses casos, o acesso a baixa para assistência a família para não inundar os centros de saúde no caso de encerramento das escolas", afirmou.

O deputado disse ainda esperar que o estado português possa ajudar os portugueses que estão em Itália e queiram regressar.

Portugal regista 59 casos confirmados de infeção, segundo a DGS.

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Segundo a DGS, há ainda 667 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.