“Consultar à distância não substitui a consulta presencial, porque não consigo fazer o exame físico, tocar, auscultar. Não é o sistema ideal, é o possível. Diria que é mais uma consultadoria. Sou cirurgião pediátrico e a maior parte dos meus doentes já tem o meu contacto, mas alarguei a quem precisar. Há muita gente a tentar contactar médicos e hospitais e não consegue. Se tiverem dificuldades ou dúvidas, estou disponível”, descreveu o médico do Serviço Nacional de Saúde (SNS) João Moreira Pinto, de 39 anos.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Jorge Ascensão, de 38 anos, assegura apoio na área de Psicologia Clínica, depois de, na sexta-feira, ter cessado a atividade presencial em três clínicas privadas, porque “o pior cenário possível seria alguém em necessidade ficar sem ajuda numa fase como a que passamos”.

O grupo público do Facebook “Médicos portugueses disponíveis para esclarecer dúvidas online – Covid-19” tinha, pelas 10:00 de hoje, 25.791 membros e, pelas 13:00, já ultrapassava os 27.700.

Os administradores do grupo são quase 30, a maior parte médicos, e querem ser eles a responder às dúvidas sobre a Covid-19, para tentar acabar com o desassossego da desinformação.

Manuel Neiva de Sousa, médico Interno de Cirurgia Maxilofacial no Centro Hospitalar de Lisboa Central, disse à Lusa que não consegue falar de números quanto a perguntas feitas e respondidas.

“Estou a fazer assistência presencial no hospital São José ou, fora do meu horário de trabalho, a tirar dúvidas e fazer aconselhamento nos grupos do Facebook. A desinformação é assustadora e não admira que o SNS24 tenha ficado congestionado. Temos um problema grande, que se prende com o número de respostas dadas por não-profissionais de saúde, muitas vezes erradas, a aumentarem a confusão generalizada”, observou.

Consultando a página do grupo, facilmente se verifica o alerta constante: “o objetivo da página é permitir obter respostas dos profissionais de saúde”, pelo que se pede contenção nas opiniões a quem não é”.