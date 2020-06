Um dia após o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciar a reabertura no início de julho de bares, restaurantes, cabeleireiros, museus e cinemas — encerrados desde o final de março -, representantes da classe médica escreveram uma carta aberta na publicação especializada British Medical Journal.

“Embora seja difícil prever o formato da pandemia no Reino Unido, as evidências disponíveis mostram que os focos são cada vez mais prováveis e que uma segunda vaga constitui um risco real”, escreveram os signatários, entre os quais o presidente da Associação Médica Britânica, que representa os médicos do Reino Unido.

“Agora, não se trata apenas de lidar com as importantes repercussões da primeira fase da pandemia, mas também de garantir que o país esteja adequadamente preparado para conter uma segunda fase”, acrescentaram.

Os signatários pedem o estabelecimento de uma comissão “construtiva” e “não partidária” que produzirá uma avaliação a partir de agosto e no final de outubro, o mais tardar.