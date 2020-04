"Temos situações em que não fácil fazer o distanciamento social", refere, apontando o caso dos transportes coletivos em Moçambique, que são poucos para tanta procura, resultando em veículos quase sempre sobrelotados.

"É difícil dizer às pessoas que não usem transportes quando moram a quilómetros de onde trabalham. E não é possível dizer que têm de ir só um terço [da lotação] porque não há muitos" utentes para entrar, diz em entrevista à Lusa.

Ou seja, tentar impor distanciamento social nos transportes, como o Governo tentou fazer numa primeira fase, "é de difícil implementação", reconhece, pelo que se optou na última semana por afrouxar as restrições à lotação, mas tornar o uso de máscara obrigatório, para tapar a boca e o nariz nas viaturas coletivas.

"O Governo viu as dificuldades e tomou essas medidas para facilitar a implementação" de medidas de prevenção, mostrando que as máscaras "podem ter utilidade como medida complementar a todas as outras já tomadas".

No entanto, Djamila Cabral entende que máscaras de pano, por exemeplo, de fabrico próprio, podem ser a solução para a massificação, porque "a utilização indiscriminada de máscaras que devem ser usadas em hospitais, por quem está doente ou por quem trata doentes, levanta problemas".

"Essas máscaras", com características técnicas mais avançadas, " já são raras, há rutura de 'stock' a nível mundial e não é possível conseguir as máscaras necessárias para serem utilizadas por quem precisa".