A informação disponibilizada à agência Lusa pela APHP indica que, até terça-feira, tinham sido atendidos nos hospitais privados 3.946 doentes no âmbito da pandemia de COVID-19, 25% dos quais com ADSE.

No total, estavam internados 104 doentes infetados nos hospitais privados, dos quais seis em unidades de cuidados intensivos.

A APHP manifestou-se hoje disponível para assinar com outras seguradoras ou subsistemas de saúde um acordo semelhante ao estabelecido com a Multicare, que garante o pagamento dos doentes com COVID-19 assistidos nos privados sem terem sido encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde.

A polémica sobre o pagamento dos custos dos doentes que recorreram aos privados por sua vontade e foram atendidos no âmbito da pandemia COVID-19 surgiu depois de a televisão Sic ter divulgado, numa reportagem, que os hospitais privados se preparavam para mandar ao SNS a fatura, mesmo sem os doentes terem sido encaminhados pelo serviço público, como ditam as regras.

No sábado, confrontada sobre este assunto, a ministra da Saúde esclareceu que o Estado só vai assegurar os custos de tratamento dos doentes infetados com o novo coronavírus nos hospitais privados nos casos encaminhados pelo SNS.