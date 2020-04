“Desde o dia 01 de março, foram processadas mais de 130 mil amostras processadas para diagnóstico de covid-19 em Portugal”, afirmou António Lacerda Sales na conferência diária de balanço sobre a epidemia provocada pelo novo coronavírus, acrescentando que a informação sobre os testes realizados vai passar a estar disponível diariamente.

O governante explicou que a intenção é que os materiais, sejam rastreios, equipamentos de proteção ou ventiladores, “cheguem aos locais que mais precisam, de forma equitativa”, acrescentando que, na semana passada, “65 mil testes” de diagnóstico foram enviados para o Norte do país.

Portugal regista hoje 380 mortos associados à covid-19, mais 35 do que na terça-feira, e 13.141 infetados (mais 699), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (208), seguida da região Centro (96), da região de Lisboa e Vale do Tejo (68) e do Algarve, com oito mortos.