Segundo os dados do trabalho das equipas multidisciplinares, o dia de terça-feira, o primeiro de intervenção no terreno, foi o que registou maior número de contactos, com 602 pessoas alvo de intervenção, resultado de 15 equipas, com 39 profissionais, que visitaram 50 famílias e 144 cidadãos.

Na quarta-feira, houve 181 pessoas contactadas pelas equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à pandemia da covid-19, com 11 equipas no terreno, com 23 elementos profissionais, que visitaram 68 famílias e 181 cidadãos.

Já na quinta-feira, dia que contou com 12 equipas no terreno, com 30 profissionais, foram contactadas 364 pessoas, registando-se a visita de 132 famílias e 254 cidadãos.

A criação das equipas multidisciplinares foi anunciada em 25 de junho pelo primeiro-ministro, António Costa, tendo a medida sido implementada pelo Gabinete Regional de Intervenção para a supressão da covid-19 em LVT.

Segundo os dados divulgados na quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal regista mais oito mortes causadas pela covid-19 do que na quarta-feira e mais 328 infetados, cerca de 83% dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com o último boletim epidemiológico da DGS, o número de mortes relacionadas com a covid-19 ascende a 1.587, enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.782 infetados.

A generalidade de Portugal continental entrou na quarta-feira em situação de alerta devido à pandemia de covid-19, com exceção da AML, onde 19 freguesias continuam em situação de calamidade e as restantes passam a contingência.

As 19 freguesias pertencem aos concelhos de Lisboa, Amadora, Odivelas, Loures e Sintra.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 521 mil mortos e infetou mais de 10,88 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.