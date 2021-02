Das cinco mortes, uma foi registada hoje e quatro na quarta-feira, tratando-se de moçambicanos com idades entre 39 e 68 anos, segundo o boletim de atualização de dados sobre a covid-19.

Moçambique contabiliza 57.597 casos de infeção pelo novo coronavírus, 67% dos quais recuperados e outros 232 estão internados (73% destes na cidade de Maputo).

O país tem 18.304 casos ativos, dos mais de 400 mil suspeitos testados desde o anúncio do primeiro caso em 22 de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

África registou mais 373 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, para um total de 102.470 óbitos, e 11.782 novos casos do novo coronavírus, segundo os dados oficiais mais recentes da pandemia na região.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.821.809 casos e 55.822 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza 1.507.448 infeções e 49.523 mortos.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.