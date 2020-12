Os últimos dados hoje divulgados no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a taxa de incidência de casos acumulados entre 04 e 17 de dezembro por concelhos indicam que subiu de 25 para 30 o número de concelhos em risco extremo, nos quais foram registados mais de 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está o Vimioso, com 2.908 casos por 100 mil habitantes, seguido de Marvão com 2.862/100 mil habitantes e Castelo de Vide com 2.364 infeções/100 mil habitantes.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

No extremo oposto da contabilização de casos de infeção pelo Sars-Cov-2 estão 52 concelhos, nos quais foram registados menos de 119 ocorrências por 100 mil habitantes.

O Presidente da República renovou no dia 17 o estado de emergência por mais 15 dias, até 07 de janeiro, e pediu aos portugueses bom senso na celebração do Natal.

No mesmo dia o Governo determinou que na noite de passagem de ano haverá recolher obrigatório a partir das 23:00 e nos dias 01, 02 e 03 de janeiro a partir das 13:00.

A proibição de circulação na via pública vigorará a partir das 23:00 na noite de passagem do ano e a partir das 13:00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.

As medidas aplicam-se a todos os concelhos de Portugal continental.

Portugal contabiliza hoje mais 57 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.099 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.158 pessoas, mais 131 do que no domingo, das quais 502 em cuidados intensivos, ou seja, mais 19.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.191 mortes e 376.220 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.426, menos 328 do que no domingo.