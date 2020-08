Dos casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número, com 877 infeções, seguida da província de Nampula, com 249 casos.

Moçambique já testou um total de 89.158 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas, desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 27.984 mortos confirmados em cerca de 1,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.