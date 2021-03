As infeções com o vírus da covid-19 recuaram ligeiramente em relação ao dia anterior (23.987), mas o número de mortes associadas à doença registou uma diminuição mais acentuada, com menos 77 em 24 horas. Na sexta-feira foram notificadas 457 mortes.

No entanto, a pressão aumenta nos hospitais, uma vez que dos 571.878 positivos, 32.256 estão internados, um aumento diário de 156, e 3.635 estão nos cuidados intensivos (mais sete).

O total de contágios em Itália ascende agora a 3.512.453 e há 107.636 mortos desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado.

Ao mesmo tempo, a campanha de vacinação avança com 2.862.386 pessoas já imunizadas com as duas doses necessárias.

Apesar de uma ligeira melhoria da situação, as restrições vão continuar em Itália pelo menos até maio e, a partir de segunda-feira, serão 10 as regiões na “zona vermelha”, com maiores limitações, quando atualmente são sete.

Em Lazio e na sua capital, Roma, as restrições serão aliviadas na terça-feira, passando à “zona laranja”.

As limitações voltarão a aumentar no final da próxima semana, por ocasião da Páscoa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.768.431 mortos no mundo, resultantes de mais de 126 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.