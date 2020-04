A medida chama-se "Hotel das Mamãs: Gaia aposta na prevenção" e é uma parceria entre a Câmara de Vila Nova de Gaia e o CHVNG/E.

O objetivo é que as mães de recém-nascidos que necessitem de ficar internados na neonatologia da Unidade Materno-Infantil do hospital de Gaia, no distrito do Porto, não tenham de percorrer muitos quilómetros, nem estar em contacto com muitas pessoas, no regresso a casa após visita aos filhos.

"Desta forma, pretende limitar-se o número de contactos das mães, evitando o contágio e permitindo que estas possam acompanhar os recém-nascidos diariamente, numa fase delicada quer para ambos", lê-se em nota conjunta do CHVNG/E e a Câmara de Vila Nova de Gaia que vai custear a estadia das mães na unidade hoteleira.

A iniciativa prevê o alojamento das mães, sendo assegurada a totalidade das refeições, garante a autarquia de Gaia, assim como uma monitorização das mães, evitando assim a necessidade de isolamento do recém-nascido, tarefa essa a ser assegurada pelas equipas do CHVNG/E.

"Num momento em que nos privaram do contacto físico e em que todos desejamos voltar a sentir os afetos de outrora, não podemos esquecer-nos destas mães que, diariamente, acompanham os seus recém-nascidos na neonatologia do nosso hospital", refere o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado na nota camarária.

O autarca recordou que é "suficientemente difícil encontrar forças para um momento tão único", mas com esta medida o objetivo é não privar "as mães do acompanhamento diário dos seus filhos, com a máxima segurança".

"Por isso, num período verdadeiramente desafiante para um presidente de câmara, esta é uma solução que muito me orgulha. Juntos seremos melhores e juntos sairemos mais fortes", acrescentou o autarca.

Ainda de acordo com a nota, "durante este período, as mães deverão respeitar escrupulosamente todas as orientações da Direção-Geral da Saúde" quer "durante o dia e ao longo da estadia no hotel, comprometendo-se a manter a condição de afastamento social e a não frequentar espaços públicos".

"As regras são temporárias e visam, apenas, proteger o recém-nascido, assegurando que a mãe esteja sempre ao seu lado nos primeiros momentos da sua vida", concluem os responsáveis.

Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia que, a nível global, já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal está em estado de emergência desde 19 de março, que deverá ser renovado esta semana por um novo período de 15 dias.