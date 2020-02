A medida entra em vigor a partir de quarta-feira à meia noite, explicaram as autoridades.

A imposição de 14 dias de quarentena é tomada porque, apesar das várias medidas já impostas pelo Governo de Macau para reduzir o fluxo nas fronteiras, no domingo as fronteiras registaram mais de “46 mil entradas e saídas do território”, explicou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Um despacho do chefe do executivo, divulgado hoje, determina que “todos os titulares do título de identificação de trabalhador não residente que pretendam entrar na RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e que nos 14 dias anteriores à sua entrada tenham visitado o Interior da China, necessitam de se sujeitar à observação médica por 14 dias em locais na Cidade de Zhuhai indicados pela autoridade sanitária e obter o certificado médico de não infeção”.

Só após esse certificado que comprova que a pessoa não está infetada com o novo coronavírus é que pode entrar em Macau.

As autoridades, “por motivo de interesse público, nomeadamente a prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência”, podem dispensar “o cumprimento das medidas”, lê-se no despacho do chefe do executivo.

Durante a conferência de imprensa, as autoridades de Macau acrescentaram que caso o trabalhador não residente tenha vindo “do estrangeiro” têm também de ficar em observação médica em Macau e assumir as respetivas despesas.