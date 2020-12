“Ontem [terça-feira] registou-se a primeira vítima, morreu uma utente de 84 anos que estava internada no hospital de Abrantes há uns dias. A senhora tinha outras patologias associadas, aliás, quando foi para o hospital nem foi por causa da covid-19, só na entrada no hospital é que detetaram que era portadora”, disse.

O presidente da Câmara de Gavião indicou ainda que estão infetados 20 utentes e 16 funcionários, numa instituição que tem um total de 135 utentes e 150 funcionários nos três lares, estando apenas uma das valências a ser afetada por este surto.

No dia 24 de novembro, o autarca disse à Lusa que estavam infetados “13 funcionários e sete utentes”, tendo ainda explicado que “há muitos” funcionários que são comuns e prestam serviço noutras valências da instituição.

No entanto, sublinhou, nos últimos dias não têm ocorrido mais casos, considerando que começa a verificar-se “algum controlo” em relação a este surto.

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) na sua página na Internet, o distrito de Portalegre conta com um total de 25 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 516 casos ativos, 666 casos recuperados e 31 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 264 casos. Seguem-se Elvas, com 50 casos ativos, Nisa (45), Gavião (39), Crato (36), Marvão (17) e Arronches, com 15 casos ativos.

O concelho de Campo Maior apresenta 12 casos ativos, Ponte de Sor 10, Fronteira nove, Castelo de Vide e Alter do Chão seis casos cada, e Monforte e Avis três casos ativos cada.

O concelho de Sousel não apresenta hoje qualquer caso ativo.

A ULSNA indica que foram feitos até hoje 29.538 testes de diagnóstico no distrito.

Em Portugal, morreram 4.577 pessoas dos 300.462 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.