"Temos a lamentar o segundo óbito na instituição. Trata-se de uma senhora com 82 anos que tinha múltiplas patologias associadas", disse João Henriques.

Atualmente, no Lar São João de Deus há 43 utentes e 18 funcionários infetados com o SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

O provedor explicou que, "durante quase um ano, foi conseguido que o novo coronavírus não entrasse nos três lares tutelados pela misericórdia e na Unidade Cuidados Continuados (UCC)".

Segundo João Henriques, não há utentes hospitalizados e todos "estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros” e espera-se que “assim continuem".

O primeiro caso de infeção na Estrutura Residencial São João de Deus, que conta com 84 utentes e 64 funcionários, aconteceu no início do ano.

O provedor disse ainda que nas outras valências da Misericórdia já foram vacinados 85 utentes e 70 funcionários.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido na quarta-feira pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, a que Lusa teve acesso, o concelho de Mogadouro tem 203 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal registou hoje 221 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 13.554 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim revela também que estão internadas 5.630 pessoas, mais 137 do que na quarta-feira, das quais 702 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 21, dois valores que também representam novos máximos da fase pandémica.

O número diário de novos casos ativos é o mais alto de sempre. Estão hoje ativos 151.226, mais 7.450 nas últimas 24 horas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.