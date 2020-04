Globalmente estão disponíveis 75 postos de colheita para realizar testes à covid-19 “a qualquer utente que tenha uma prescrição do Serviço Nacional de Saúde ou da linha SNS24”, segundo o presidente da Associação Nacional de Laboratórios (ANL), Nuno Saraiva.

Cada teste realizado num laboratório privado para detetar a covid-19 custa ao Estado 87,9 euros e é comparticipado a 100% para o utente.

Do acordo com o Estado fazem parte duas premissas para fazer testes à covid-19: uma prescrição médica ou da linha saúde 24 e o agendamento da colheita.

O utente a quem for prescrito um teste tem de o agendar primeiro e deslocar-se a um dos 75 postos de colheita espalhados pelos país, muitos dedicados em exclusivo aos testes à covid-19.

Contudo, a convenção tem igualmente previstas recolhas nos lares de idosos ou ao domicílio para pessoas com deficiências ou morbilidades ou outros motivos que as impeçam de se deslocarem aos postos de colheita, mas sempre com prescrição médica.

Da lista de 75 postos de colheita, 37 podem fazer colheitas ao domicílio, segundo a lista publicada pela Direção-Geral de Saúde.