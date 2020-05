A gigante farmacêutica, presente em mais de 100 países, colabora com a Universidade de Oxford para fabricar uma vacina.

O grupo diz ter capacidade para produzir "mil milhões de doses e iniciar as entregas em setembro de 2020", segundo comunicado.

Mais de cinco milhões de casos de contágio pelo novo coronavírus foram oficialmente declarados em todo o mundo, sendo que 70% correspondem à Europa e aos Estados Unidos, de acordo com uma contagem da agência France Presse. A contagem do número de casos de infeção de COVID-19 tem como base fontes oficiais e foi realizada às 07:30 de hoje.

Verificam-se 5.006.730 casos de infeção de COVID-19, entre os quais 328.047 mortos registados oficialmente, sobretudo na Europa. O continente Europeu é o mais atingido pela doença contabilizando 1.954.519 casos de infeção e 169.880 mortes.

Os Estados Unidos têm 1.551.853 casos de contágio e 93.439 mortos.

De acordo com a France Presse o número de casos diagnosticados é apenas "uma fração" do número real de contaminações porque a maior parte dos países apenas testam os casos graves.

Portugal, com 1.263 mortes registadas e 29.660 casos confirmados é o 22.º país do mundo com mais óbitos e o 26.º em número de infeções.