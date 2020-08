Ontem reuniram-se os governadores das regiões que concordaram com o encerramento das discotecas e espaços de dança em todo o país, uma medida que, até agora, vigorava apenas em Calábria e Basilicata.

Entretanto, a Itália registou 479 novos casos de infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número inferior ao dos dias anteriores, que pode ser justificado pela diminuição dos testes efetuados, avança a agência de noticias espanhola.

No sábado, após ter registado 626 novos casos de covid-19, numa semana em que se verificaram números superiores ou próximos de 500 casos por dia, a Itália denotou ontem uma diminuição do número de casos diários, com 479.

Sobe, assim, para 253.915 o total de infetados no país.

O número de mortes diárias, por sua vez, também diminuiu face aos últimos dias, registando-se quatro mortes, elevando para 35.396 o número total de óbitos causados pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 766 mil mortos e infetou mais de 21,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.