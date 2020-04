Itália contabilizou até ao momento 187.327 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e 25.085 óbitos, o que a torna o país mais afetado pela pandemia na Europa.

Só nas últimas 24 horas foram identificados 3.370 novos casos do novo coronavírus e 437 óbitos relacionados com a doença. O número de doentes recuperados aumentou: são agora 54.543.

Ao todo existem ainda 107.699 casos ativos do vírus em Itália, sendo que pelo menos 2.384 pessoas permanecem internadas em unidades de cuidados intensivos por causa da COVID-19.

A região da Lombardia, no norte do país, continua a ser a mais afetada, com 12.740 mortos e 69.092 casos de infeção.

A nível global, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.