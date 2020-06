A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Atualmente, os Estados Unidos são o país com mais mortos (121.979) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,37 milhões).

Seguem-se o Brasil (53.830 mortes, mais de 1,18 milhões de casos), Reino Unido (43.081 mortos, mais de 306 mil casos), a Itália (34.644 mortos e mais de 239 mil casos), a França (29.731 mortos, mais de 197 mil casos) e a Espanha (28.327 mortos, mais de 247 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 8.594 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 613 mil, seguindo-se a Índia, com mais de 473 mil casos e 14.894 mortos.