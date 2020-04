Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, os últimos dados declarados mostram, no entanto, uma tendência de descida do número de novas infeções.

“Detetámos 1.634 novos casos, o que faz aumentar o número total de casos confirmados para 66.220”, adiantou na sua conferência de imprensa diária.

Jahanpur saudou o povo iraniano por ter seguido até agora as instruções das autoridades de saúde visando impedir uma maior propagação da doença no país.

“Devemos a redução do número de casos da doença à participação do nosso querido povo, assim como ao envolvimento” do pessoal de saúde, disse.

A República Islâmica, que anunciou a 19 de fevereiro os primeiros casos de infeção na cidade de Qom (centro), é o país mais afetado pela pandemia de covid-19 no Médio Oriente.

No estrangeiro, alguns suspeitam que os números oficiais iranianos são subestimados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.