A República Islâmica contou 346 mortes nas últimas 24 horas, fazendo aumentar o balanço total de mortos para 33.299, declarou a porta-voz do ministério, Sima Sadat Lari.

O anterior recorde diário de mortalidade (337) ocorreu na semana passada.

Segundo Lari, foram registados também 6.968 casos no último dia, quase 800 a mais do que no anterior recorde, há dois dias.

Desde fevereiro, o Irão já registou 581.824 infetados.

A porta-voz indicou ainda que 4.995 doentes com covid-19 estão em estado grave.

O Irão, o país mais afetado pela pandemia no Médio Oriente, enfrenta desde setembro um recrudescimento da doença.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.