A Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, atingiu hoje o máximo de óbitos por covid-19, com 258 mortes, e ultrapassou os 700 mil infetados desde o início da pandemia, enquanto se espera pelo anúncio do início da vacinação.

O Ministério da Saúde indonésio, o país com mais infetados e mortos do Sudeste Asiático, também notificou mais de 7.200 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. O número total de mortos por covid-19 é agora de 20.847 pessoas. As autoridades locais estão a trabalhar na preparação do plano de vacinação em massa, que começará pelos profissionais de saúde e pela população de alto risco, não havendo, contudo, ainda data específica para começar. No início do mês chegou ao país um primeiro carregamento com 1,2 milhões de doses da vacina fabricada pela farmacêutica chinesa Sinovac, testada desde agosto na Indonésia, e um segundo carregamento de 1,8 milhões de doses deverá chegar em janeiro. A vacina, que será gratuita para todos os mais de 265 milhões de habitantes, ainda necessita de aprovação do órgão de controlo sanitário do Governo. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.731.936 mortos resultantes de mais de 78,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.