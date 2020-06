“O confinamento completo ocorre a partir do dia 19 (de junho) nos distritos de Chennai, Thiruvallur, Chengalpet e Kanchipuram”, áreas adjacentes da capital regional, anunciou em sua conta no Twitter o partido no poder em Tamil Nadu, o AIADMK.

Essa decisão ocorreu depois de a Índia ter diminuido as restrições adotadas no início de junho para combater o novo coronavírus, que não mostra sinais de desaceleração no país.

A medida, que afeta cerca de quinze milhões de pessoas, ficará em vigor até o final do mês.

O comércio de produtos essenciais só pode ficar aberto até às 14:00 e os movimentos dos residentes serão limitados a um raio de dois quilómetros.

O estado de Tamil Nadu, juntamente com o estado de Maharashtra e a capital, Nova Deli, está entre as regiões mais afetadas pela nova pandemia do novo coronavírus no país.

Diante de uma economia enfraquecida, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, suspendeu no início do mês o confinamento imposto no fim de março aos 1,3 mil milhões de indianos para conter a propagação da covid-19. Algumas restrições ainda permanecem em vigor.

Entretanto, o fim do confinamento ocorreu no momento em que a epidemia ainda não mostrava sinais de abrandamento na Índia.