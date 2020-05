“A Sérvia já havia anunciado na sexta-feira a abertura da fronteira e, em reciprocidade, a partir de hoje tornamos possível a travessia”, disse o chefe da diplomacia húngara na cidade de Röszke, ao longo da fronteira com o país vizinho.

Assim, a partir da manhã de hoje, os cidadãos dos dois países poderão atravessar a fronteira livremente em todas as passagens (nove), sem terem de obedecer a um período de confinamento, medida obrigatória até domingo para evitar a importação de casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A Hungria havia encerrado as suas fronteiras em março, como parte da luta contra a pandemia de covid-19.

De acordo com Péter Szijjrtó, a reabertura das fronteiras no sul do país também tem um caráter simbólico, uma vez que “se torna possível a livre circulação entre um país da comunidade e um país que não é membro da UE”.

O ministro, do partido Fidesz (do primeiro-ministro Viktor Orbán), deixou claro que um retorno à normalidade na fronteira não significa que se “poderá entrar (na Hungria) de maneira ilegal”, referindo-se à questão migratória.