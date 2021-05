“A Hungria respondeu positivamente ao nosso pedido e Cabo Verde vai receber uma doação de 100 mil doses de vacinas na próxima semana. Queria agradecer em meu nome e em nome de todos os cabo-verdianos ao povo e ao Governo húngaro, em especial o meu homólogo Viktor Orbán, por este gesto que muito nos honra”, escreveu Ulisses Correia e Silva, na sua conta oficial na rede social Facebook.

Acrescentou que as vacinas serão distribuídas por “todas as ilhas de Cabo Verde, dando continuidade” ao plano de vacinação, para alcançar “o objectivo de vacinar 70% da população até final do ano”.

Os governos de Cabo Verde e da Hungria têm reforçado as ligações entre os dois países desde a visita ao arquipélago do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em março de 2019.

Cabo Verde deverá também receber nos próximos dias 31.200 doses da vacina contra a covid-19 pelo mecanismo Covax e espera 300.000 doses fornecidas pela China, para acelerar o processo de vacinação, disse anteriormente à Lusa o ministro da Saúde.

“Tudo indica que até finais deste mês, início do próximo essa quantidade chegará a Cabo Verde. Faltam receber 80.000 [pelo mecanismo Covax], neste momento está prevista a chegada de 31.200 doses”, afirmou o ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, em 21 de maio.

Cabo Verde já tinha recebido 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, no âmbito do mecanismo Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

Através do mecanismo Covax, Cabo Verde tem atribuídas mais 80.000 doses de vacinas da AstraZeneca.

Em 14 de maio, Cabo Verde recebeu de Portugal uma doação de 24.000 doses de vacinas também da AstraZeneca, pelo que a garantia de entrega nos próximos dias de mais 31.200 doses é um “bom sinal”, segundo o ministro da Saúde.

Acrescentou que Cabo Verde já aplicou desde 19 de março, quando arrancou o plano de vacinação contra a covid-19 no arquipélago, aproximadamente 20.000 doses de vacinas, num processo que deverá acelerar a partir do próximo mês, com o aumento da disponibilidade de vacinas no país.

“A previsão é que durante todo o mês de junho possamos ter mais vacinas e acelerar todo esse processo de vacinação e atingir a meta de 70% [da população elegível] até final do ano”, explicou Arlindo do Rosário.

Avançou ainda que está em negociação a entrega de 300.000 doses de uma das vacinas chinesas contra a covid-19, das quais 50.000 serão doadas pelo Governo da China.

“É um processo que está a decorrer, está a seguir os seus trâmites normais. Nós apontamos no mais breve possível que possamos ter essa vacina também aqui em Cabo Verde”, disse.