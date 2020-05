O diretor do serviço de Radiologia do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), António Madureira, explicou à Lusa que naquela unidade “está a ser instalado um servidor” de Inteligência Artificial (IA), desenvolvido a nível europeu e agora em fase de validação mundial em vários hospitais.

“É como se fosse um segundo par de olhos a ver as imagens”, frisou, notando que assim se aumenta o “grau de certeza no diagnóstico”.

O sistema, que deve começar a funcionar no CHUSJ “na próxima semana”, vai permitir alertar os médicos para “determinados critérios” ou “pormenores das imagens”, permitindo “maior fiabilidade no diagnóstico” e prognóstico da infeção por coronavírus, mas a decisão final é sempre dos profissionais, alertou o diretor do serviço.

“Não vamos alterar nada. Não vamos fazer mais TAC. Continuaremos a fazê-las apenas a doentes com indicação para tal”, observou António Madureira.