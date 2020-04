Em declarações à Lusa, o presidente do conselho de administração dos três hospitais, Miguel Paiva, sustenta que a transferência dos tratamentos de cancro tem por base as orientações da própria Direção-Geral da Saúde para fazer face à pandemia de covid-19.

A medida é temporária e deve-se ao facto de esse centro médico e de investigação privado, localizado a cerca de dois quilómetros de distância do Hospital São Sebastião, poder assegurar maior isolamento profilático às sessões de quimioterapia e a outros tratamentos oncológicos que estão indisponíveis nos hospitais de Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, apesar de esses também integrarem o CHEDV - num universo de 350.000 utentes de sete municípios no Norte do distrito de Aveiro.

"A incidência do surto na nossa região tem sido muito elevada, o que nos obrigou a um enorme esforço de reorganização de toda a infraestrutura hospitalar. Somos, por exemplo, o quinto hospital do Serviço Nacional de Saúde com maior número de camas de cuidados intensivos e tivemos de preparar o Hospital São Sebastião para tratar doentes em cinco dos seus nove pisos", declara o administrador.

Esse responsável cita, aliás, a Norma Nº. 9/2020, para referir que, no presente contexto, as unidades que tratam doentes com cancro devem ser "isoladas daquelas que prestam cuidados assistenciais a doentes não-oncológicos para minimizar o risco de infeção cruzada" e também "reorganizadas para permitir uma diminuição do número de vezes que o doente oncológico se desloca" ao hospital.

Procurando que isso se verifique "sem comprometer a segurança clínica" de nenhum utente, esteja ele diagnosticado com cancro ou com outra doença, o administrador do CHEDV já transferiu para o centro médico privado Lenitudes os equipamentos e materiais médicos necessários para tratar cerca de 30 doentes que vinham sendo acompanhados no São Sebastião, deslocalizando também a equipa médica que lhes estava associada.