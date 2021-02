Os hospitais da região Centro registaram segunda-feira uma redução do número de internamentos em enfermaria e unidades de cuidados intensivos, de acordo com o relatório de hoje da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Em comunicado, a ARSC refere que até às 23:59 de segunda-feira estavam 1.300 pessoas internadas em enfermaria, menos 29 do que no domingo, e 128 em unidades de cuidados intensivos, menos sete, dos quais 96 ventilados. De acordo com aquele organismo de administração descentralizada do Ministério da Saúde, foram emitidas 108 altas hospitalares para doentes em enfermaria e sete para unidades de cuidados intensivos. Apesar da redução de internamentos, foram abertas mais quatro camas em enfermaria e nove em unidades de cuidados intensivos, segundo a nota, sendo agora as taxas de ocupação de 92% e 82%, respetivamente. Na segunda-feira, os hospitais da região Centro registaram ainda 38 óbitos em ambiente hospitalar, menos cinco do que na segunda-feira. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.