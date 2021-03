O CHUC reduziu 27 camas e o CHL 50, adianta o boletim enviado à agência Lusa.

Segundo a ARSC, às 23:59 de segunda-feira, os hospitais da região Centro contabilizavam 307 internados em enfermaria e 88 em unidades de cuidados intensivos, que representava uma taxa de ocupação de 54% e 57%, respetivamente.

Relativamente ao último ponto de situação, realizado na quarta-feira passada, registam-se menos 227 internados em enfermaria e menos 17 em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com aquele organismo de gestão descentralizada do Ministério da Saúde, na segunda-feira os hospitais do Centro emitiram 59 altas médicas e registaram seis vítimas mortais e 23 novas admissões.

Nas unidades do setor social, privado, militar e estruturas de apoio de retaguarda estavam internados 18 doentes com covid-19 e 57 com outras patologias.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.