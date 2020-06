De acordo com informação divulgada hoje pelo Gabinete de Informação e Imprensa oficial, a decisão foi tomada pelo vice-presidente do país e responsável político máximo do Comité de Luta e Vigilância do Coronavírus, Teodoro Nguema Obiang Mangue, após uma reunião com os técnicos que integram o mesmo comité.

A estratégia dos técnicos de saúde, denominada Stop Lab, é estabelecer 30 lugares fixos de recolha de amostras nas grandes cidades de Malabo e Bata, três pontos nas principais vias de entrada nestas cidades e criação de três equipas móveis "para cobrir outros sítios estratégicos", adianta o gabinete.

Segundo os especialistas, citados pelo gabinete, está prevista a recolha de 700 amostras por dia, estimando-se em três meses o tempo previsto para a implementação do plano.

O laboratório de Baney foi, entretanto, reforçado com um aparelho com capacidade para processar 500 testes diários, segundo o Governo.

A ideia é, de acordo com a informação oficial, "obter dados mais concretos dos casos de covid-19" e "definir com certeza" o comportamento da doença em todo o território.