Os dados publicados hoje pela Organização Nacional de Saúde Pública indicam que o número total de casos na Grécia desde o início da pandemia há um ano ascende a 194.582, com 6.577 mortos, incluindo 23 óbitos das últimas 24 horas.

O maior número de contágios regista-se desde há várias semanas na Ática, onde se situa a capital Atenas, apesar de nesta região permanecer em vigor um confinamento mais estrito face ao cenário nacional, com um encerramento total do comércio e as escolas e um recolher obrigatório mais duro nos fins de semana em comparação com o restante território.

No decurso de uma vista que hoje efetuou a um hospital de Atenas, o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, atribuiu o forte aumento das infeções à virulência das novas estirpes que se estão a propagar com rapidez, apesar das medidas restritivas.

“As coisas estariam muito pior” caso não fosse decretado há várias semanas o encerramento total da atividade comercial na região da Ática, susteve Mitsotakis, que se deparou com uma situação asfixiante nos hospitais da capital, onde a ocupação das unidades de cuidados intensivos ronda os 100%.

O primeiro-ministro sublinhou que até ser assegurado “um muro de imunidade através da campanha de vacinação” não será possível reduzir o atual conjunto de medidas restritivas.

De acordo com o líder conservador, a população não tem demonstrado renitência face à vacinação, e a campanha prossegue de forma satisfatória.

Com cerca de 11 milhões de habitantes, a Grécia distribuiu até ao momento a primeira dose a 594.053 cidadãos, enquanto 327.136 pessoas já receberam as duas injeções.

As autoridades admitem o reforço das medidas restritivas, em particular na região da Ática, e nas próximas semanas aguarda-se que seja proibida a deslocação entre municípios para praticar desporto, que segundo o ministro da Saúde, Vassilis Kikilias, constitui uma justificação de muitos cidadãos para viajar de carro para zonas distantes da sua área de residência.

Na Grécia continua a ser proibido viajar entre regiões e sair de casa entre as 21:00 e as 05:00. Na Ática, e durante o fim de semana, o recolher obrigatório inicia-se às 18:00.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.